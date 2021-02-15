МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Немецкий стоматолог Маркус Фелбер развеял популярные мифы о чистке зубов, веря в которые люди могут навредить эмали и здоровью полости рта. Об этом он рассказал журналу Focus. Нутрициолог назвала самые опасные для здоровья диеты

Специалист рассказал о том, что не следует чистить зубы сразу после еды. Он объяснил, что зубная эмаль защищена кислотной оболочкой, которая должна вновь образоваться после приема пищи. Поэтому нужно немного подождать, поскольку чистка зуба без нее может его повредить. По этой же причине врач рекомендовал не пытаться "почистить" зубы, съев яблоко, так как фрукт, вероятнее всего, может повредить эмаль.

Помимо этого, стоматолог предупредил, что не стоит использовать метод чистки от десен к зубам, поскольку щетка способна повредить слизистую. Лучше "стряхивать" ею образовавшийся налет движениями вправо-влево. Кроме того, Фелбер предостерег от регулярного использования соды и других средств для отбеливания эмали, так как они способны навредить зубам. При этом зубной нитью стоматолог порекомендовал пользоваться ежедневно.