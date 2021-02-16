МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Для того, чтобы изобрести вакцину, формирующую иммунитет от всех известных вариантов COVID, нужно создать препарат, содержащий фрагменты разных штаммов вируса. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на комментарий главы отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии Центра имени Гамалеи профессора Александра Бутенко.

"Можно сделать поливалентную вакцину, когда производство основано на базе разных вариантов вируса. Благодаря этому вырабатывается группа специфичных антител (к различным штаммам коронавируса)", — отметил Бутенко. Он подчеркнул, что новые варианты коронавируса будут появляться постоянно, и именно поэтому необходимо создать вакцину, которая защитит от всех штаммов COVID-19.

Вирусолог также обратил внимание, что уже существующие вакцины должны выработать иммунитет ко всем известным штаммам вируса. "Пока что нет оснований считать, что вакцины не будут эффективны против новых вариантов", — рассказал он.