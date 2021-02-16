МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. В России выявили наименьшее с 10 октября число новых случаев COVID-19, оно составляет 13 233, общее число случаев заболевания в стране выросло до 4 099 323, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Темп прироста составляет 0,32%. Ученый рассказал, как создать вакцину от всех штаммов COVID

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 13 233 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 312 (9,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, 10 октября в стране было зарегистрировано 12 846 новых случаев коронавируса.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 409, Санкт-Петербурге — 1 082, Подмосковье — 643, наименьшее — в Еврейской автономной области — 3, Туве — 2, Чукотском автономном округе — 1. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ — 0%, 2. Республика Тыва — 0,01%, 3. Республика Алтай — 0,03%", — сообщает оперштаб.

За последние сутки после COVID-19 были выписаны 17 627 человек, из них 2931 в Санкт-Петербурге, 2062 в Москве и 864 в Подмосковье. За все время по выздоровлении выписано 3 624 663.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 17 627 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 3 624 663", — говорится в сообщении.

Подтверждены 459 смертей с COVID-19, 60 из них в Москве, в Санкт-Петербурге — 48 и 32 — в Подмосковье. Общее число смертей выросло до 80 979.