МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Для проверки наличия антител после прививки от коронавирса необходимо правильно выбрать лабораторное исследование, заявил в беседе с РИА Новости врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Неправильно выбранное исследование на наличие антител приводит к тому, что проверка уровня антител к вирусу SARS-CoV-2 после прививки показывает отрицательный результат.

"Тест, который следует делать после поставленной прививки, показывает наличие антител IgG к спайковому (S) антигену. Все имеющиеся и большинство разрабатываемых вакцин в качестве антигена-мишени используют именно его. Именно на него начинают вырабатываться антитела", — отметил Поздняков.

По мнению медика, в структуре коронавируса выделяется несколько антигенов. При этом нуклеокапсидный и спайковый дают самый сильный ответ иммунной системы у человека.

Наличие антител IgG к любому из них говорит о наличии иммунитета к COVID-19.

Для выявления этих антител в организме используется два разных вида исследований. Но иммунная система человека в каждом отдельном случае может избирательно вырабатывать антитела. В качестве примера врач привел тех, кто перенес болезнь. У одних пациентов присутствуют антитела только к спайковому антигену. У других — к обоим антигенам. У третьих — только к нуклеокапсидному.

Если человек хочет проверить иммунный ответ после проведенной вакцинации, в таком случае необходимо сдавать тест на антитела IgG к спайковому антигену. А до вакцинации лучше выявить наличие антител IgG к обоим антигенам: тогда будет можно проверить наличие или отсутствие перенесенного в анамнезе коронавируса и приобретенного иммунитета.