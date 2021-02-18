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Диетолог назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID
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Пациентам, которые переболели коронавирусом, диетолог Андрей Князьков посоветовал включить в рацион болгарский перец. Он назвал особенно полезный продукт для восстановления после... ПРАЙМ, 18.02.2021
врачи, коронавирус, новости, бизнес, здоровье, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пациентам, которые переболели коронавирусом, диетолог Андрей Князьков посоветовал включить в рацион болгарский перец. Он назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID-19 продукт в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Россиянам, кто уже переболел коронавирусом, врач советует включить в рацион перец, особенно болгарский. Он отметил, что этот овощ по содержанию витамина С может сравниться только с шиповником.
Князьков пояснил, что все виды перца содержат полезные вещества, в том числе алкалоиды. Поэтому употребление в пищу любого перца поможет восстановиться после вируса.
Если говорить о черном перце, то он содержит пиперин, который в свою очередь улучшает работу иммунной системы.