МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Пациентам, которые переболели коронавирусом, диетолог Андрей Князьков посоветовал включить в рацион болгарский перец. Он назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID-19 продукт в эфире телеканала "Санкт-Петербург". Медик рассказал, как зависит тяжесть COVID от группы крови

Россиянам, кто уже переболел коронавирусом, врач советует включить в рацион перец, особенно болгарский. Он отметил, что этот овощ по содержанию витамина С может сравниться только с шиповником.

Князьков пояснил, что все виды перца содержат полезные вещества, в том числе алкалоиды. Поэтому употребление в пищу любого перца поможет восстановиться после вируса.

Если говорить о черном перце, то он содержит пиперин, который в свою очередь улучшает работу иммунной системы.