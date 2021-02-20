МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Регистрация третьей вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается 20 февраля. Lancet: вакцина "Спутник V" гарантирует защиту от тяжелых форм COVID

Ранее об этом сообщалось на сайте стопкоронавирус.рф. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, регистрация вакцины ожидается в середине февраля, а первый выпуск — в конце марта.

Вакцина "КовиВак" является цельновирионной. В таких вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые (инактивированные) вирусы.

Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.

Позже была зарегистрирована разработка центра "Вектор" Роспотребнадзора — "ЭпиВакКорона". Вакцина характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью. Как заверили в Роспотребнадзоре, обе зарегистрированные российские вакцины эффективны против "британского" штамма коронавируса.