МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскрыл способ остановить пандемию коронавируса. Об этом он рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает "Лента.ру". Билл Гейтс предупредил, что следующая пандемия будет в десять раз хуже

Гейтс призвал инвестировать миллиарды долларов в строительство предприятий по производству вакцин от вируса. По его словам, именно это позволит человечеству быть уверенным в том, что подобное больше никогда не повторится.

Предприниматель также заявил о необходимости сотрудничества между государствами и корпорациями. Так, миллиардер отметил, что в ближайшем будущем они должны сосредоточиться на обеспечении равного доступа к вакцинам по всему миру.

Ранее Гейтс заявил, что в связи с появлением новых штаммов коронавирусной инфекции может понадобиться третья доза вакцины. Он также допустил, что в мире появится усовершенствованная вакцина к тому времени, когда данные мутации коронавируса доберутся до США.