МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Научно подтвержденных фактов заболевания человека птичьим гриппом, который вызывается вирусом H5N8, в настоящее время нет, заявил РБК доктор биологических наук, профессор вирусологии, директор Евразийского института зоонозных инфекций Александр Шестопалов. Птичий грипп обнаружен уже в третьей префектуре Японии

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены первые в мире случаи заражения человека вирусом H5N8. До этого он фиксировался только у птиц.

Александр Шестопалов назвал данное событие "абсолютно незначимым", поскольку этот вирус циркулирует по территории России с 2011-2012 года, давно выявлялся у домашней и дикой птицы. "В этом году было несколько эпизоотий из-за этого вируса на птицефабриках, в частных подворьях практически по всей территории России и в Западной Европе", — напомнил вирусолог.

Он пояснил, что в вирусологии и микробиологии есть понятие "триада Коха" — условия признания агента возбудителем болезни. Одно из таких условий — это выведение возбудителя в чистой культуре. В данном случае этого нет.

"Вирус-то у них не выделялся. Вот если они выделят его в культуру — предоставят сиквенс [данные о структуре] этого вируса, тогда с точки зрения и науки, и практики имеет смысл разговаривать", — отметил он. Два других условия триады: возбудитель должен быть обнаружен во всех случаях болезни, но не встречаться у здоровых людей; попадание культуры микроба в организм должно вызывать заболевание.

Шестопалов подчеркнул, что возбудителя птичьего гриппа выявили методом ПЦР, где есть "определенная доля ошибок".

В свою очередь инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заявил, что в мире время от времени целый ряд заболеваний передается от животных людям. По его словам, межвидовые переходы случаются довольно редко и это сложный процесс. Однако такие случаи ранее были описаны, в том числе и для птичьего гриппа.