МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Илон Маск провел исследование иммунитета к коронавирусу на волонтерах из SpaceX. Как сообщило издание The Wall Street Journal, всего были протестированы более 4 тысяч сотрудников компании. Авторы исследования, среди которых основатель SpaceX, пришли к заключению, что определенный уровень анител может обеспечивать более длительный иммунитет от COVID. Маск оценил предложение создать собственную криптовалюту Marscoin

В качестве руководителей исследования выступали основатель и генеральный директор SpaceX Илон Маск и руководители медицинского подразделения компании. Само тестирование проводилось с апреля по июнь 2020 года.

Авторы исследования, среди которых указан и Маск, опубликовали результаты своей работы. Оказалось, что определенный порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса. Также исследование показало, что у людей, которые перенесли COVID-19 в более легкой форме и с меньшим числом симптомов, вырабатывалось меньше антител и, соответственно, они с меньшей вероятностью соответствовали пороговому значению для получения более длительного иммунитета.

По словам ученых, которые изучали формирование иммунитета у сотрудников SpaceX, результаты исследования могут быть использованы для того, чтобы определить, кто наиболее уязвим к коронавирусу и должен пройти вакцинацию в первую очередь. Например, приоритет могут получить люди без антител, находящиеся в местах с высоким числом заболевших.