МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. На Москву надвигаются трескучие морозы — таких холодов жители столицы не видели порядка 65 лет, говорят синоптики. Согласно прогнозам, 23 февраля столбики термометра опустятся до минус 30 градусов и ниже. Врач высшей категории, терапевт и дерматолог Лариса Алексеева рассказала, как пережить такую непогоду. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт уверена, что горожане относительно спокойно справятся с ледяной стихией, поскольку грядущая порция морозов не первая за эту зиму.

"Люди уже привыкли, организм адаптировался. Сейчас важнее смотреть на разницу температур. Например, сегодня минус десять, завтра — плюс десять. Уже разница в 20 градусов. И чем она выше, тем тяжелее придется людям, особенно метеозависимым", — пояснила Лариса Алексеева, уточнив, что разница в минусовых температурах не так критична.

Чтобы не закоченеть в день праздника, врач посоветовала носить на улице тканевые маски: они не только защищают от распространения коронавируса, но и согревают.

"Маска должна быть из тканых материалов, хлопчатобумажная, сухая. Другая маска может очень быстро увлажняться, запотевая при перепаде температур. Из-за этого все микробы, образовавшиеся и накопившиеся, тоже будут застывать и оставаться на маске", — отметила специалист.

До выхода на улицу важно накопить тепло. Поэтому следует одеться по погоде. В нашем случае одежда должна иметь прослойку для сохранения тепла.

"Ни в коем случае не надеваем тесную, прилегающую одежду. Пускай она будет немного болтаться — зато есть нужная прослойка. И отдельное внимание обуви: ботинки должны быть с натуральным мехом и желательно на пятисантиметровой подошве", — сказала эксперт.

Она также посоветовала запастись термобельем и закрывать шею и область головы, чтобы защитить уязвимые части тела от негативного влияния холода.

"Иначе могут быть такие спазмы и боли, а также различные неврологии. Например, может среагировать лицевой нерв. Еще либо поясницу продует, либо подагра обострится", — предупредила врач.

Для профилактики рекомендуется употреблять адаптогены — витамины B, D, магний B6, заключила эксперт.