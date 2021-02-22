МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Термической обработке нужно подвергать не только мясо, но и многие овощи. Полный список продуктов, требующих соответствующего приготовления, опубликован на сайте ИноСМИ со ссылкой на китайский портал Sohu. Доктор Мясников назвал самый полезный продукт питания

Отмечается, что мясо нужно обрабатывать для избавления от крови и бактерий. При этом автор статьи рекомендует замочить куски мяса перед готовкой. Маринованные, вяленые продукты, спаржу и сельдерей необходимо обваривать, чтобы уменьшить в них концентрацию соли и нитритов, говорится в материале.

Для того, чтобы избежать проблем с пищеварением, также рекомендуется обдавать кипятком фасоль. То же автор статьи советует проделать с пищей, содержащей большое количество щавелевой кислоты. Чтобы избежать попадания в пищу пестицидов или насекомых, нужно также варить продукты, которые сложно почистить: например, брокколи и капусту.

Вместе с этим подвергать бланшированию необходимо продукты с высоким содержанием щавелевой кислоты: шпинат, молодые побеги бамбука, молодые ростки цицании и горькую тыкву.