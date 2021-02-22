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Названы продукты, которые обязательно подвергать термообработке
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Термической обработке нужно подвергать не только мясо, но и многие овощи. Полный список продуктов, требующих соответствующего приготовления, опубликован на сайте ИноСМИ со ссылкой... ПРАЙМ, 22.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Термической обработке нужно подвергать не только мясо, но и многие овощи. Полный список продуктов, требующих соответствующего приготовления, опубликован на сайте ИноСМИ со ссылкой на китайский портал Sohu.
Отмечается, что мясо нужно обрабатывать для избавления от крови и бактерий. При этом автор статьи рекомендует замочить куски мяса перед готовкой. Маринованные, вяленые продукты, спаржу и сельдерей необходимо обваривать, чтобы уменьшить в них концентрацию соли и нитритов, говорится в материале.
Для того, чтобы избежать проблем с пищеварением, также рекомендуется обдавать кипятком фасоль. То же автор статьи советует проделать с пищей, содержащей большое количество щавелевой кислоты. Чтобы избежать попадания в пищу пестицидов или насекомых, нужно также варить продукты, которые сложно почистить: например, брокколи и капусту.
Вместе с этим подвергать бланшированию необходимо продукты с высоким содержанием щавелевой кислоты: шпинат, молодые побеги бамбука, молодые ростки цицании и горькую тыкву.