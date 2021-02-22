МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Перемешивание (реассортация) вирусов птиц и человека может привести к возникновению нового вируса гриппа, который будет гораздо опаснее COVID-19. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на мнение вирусологов — сотрудника центра имени Гамалеи Анатолия Альтштейна и профессора института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского. Эксперты оценили риск заболевания человека птичьим гриппом

"Рекомбинация между птичьими и человеческими вирусами — такие вирусы могут перейти на человека и дать очень тяжелые эпидемии. Это вполне возможно. Над этим работают. Об этом все время думают. И подготовка к такой возможной пандемии проводится. Вероятность этого не такая большая, но такая вещь возможна, и я не исключаю, что в будущем нас ожидают такие эпидемии, при которых коронавирусная покажется детской игрой", — отметил Альтштейн.

Он добавил, что появление такого вируса гриппа — редкое событие, но при возникновении, к примеру, "испанки" (самая массовая пандемия за всю историю человечества) все условия оказались соблюдены. "Генетический материал человеческого вируса и птичьего вируса, вообще всех вирусов гриппа, — он состоит из восьми фрагментов. И вот когда два таких вируса гриппа попадают в клетку и размножаются, то очень легко эти части генома перемешиваются", — объяснил вирусолог.

Профессор Аграновский, в свою очередь, рассказал URA.RU о том, как может меняться инфекция, сравнив COVID-19 и вирус гриппа: "Коронавирус — это как огромная флешка на 28 гигабайт, предположим. А вирус гриппа — это восемь флешек, каждая из которых, скажем, от двух до шести гигабайт. Замена одной флешки другой дает совершенно новые свойства. Там потенциал патогенный очень серьезный". Однако он выразил надежду, что пандемия COVID-19 все же научила человечество относится к миру вирусов внимательнее, чем было раньше.