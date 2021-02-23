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Вирусолог назвал лучшее время для вакцинации после перенесенного COVID-19
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Чтобы узнать наверняка, нужно ли пройти вакцинацию, переболевшим коронавирусной инфекцией нужно контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Об этом сообщает РБК со... ПРАЙМ, 23.02.2021
тестирование на антитела к covid-19, вакцинация, covid-19, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Чтобы узнать наверняка, нужно ли пройти вакцинацию, переболевшим коронавирусной инфекцией нужно контролировать уровень антител примерно раз в два месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнение ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессора вирусологии Александра Чепурнова. Также он рекомендовал сделать анализ на антитела сразу после болезни.
"Разброс колоссальный: у кого-то через пару месяцев антитела начинают сходить на нет, у кого-то, я знаю случаи, через восемь месяцев антитела по-прежнему высокие", — подчеркнул врач.
Он объяснил, что в том случае, если уровень антител сильно снизится и приблизится к так называемой "серой зоне", когда он находится между положительным и отрицательным значениями и неясно, есть ли еще антитела, то можно пройти вакцинацию.