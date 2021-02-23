МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Пищевая аллергия — достаточно распространенная проблема для многих жителей Земли. При этом самое частое проявление этого недуга — атопический дерматит или экзема. Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал в своем комментарии RT о том, какие продукты чаще всего вызывают аллергическую реакцию.

"Самый распространённый эффект, который мы наблюдаем при пищевой аллергии, — это атопический дерматит или экзема. Наиболее часто их вызывают те продукты, которые человек чаще всего употребляет в пищу. То есть самыми распространёнными аллергенами являются аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и разные аллергены рыбы. Каждый раз нужно индивидуально смотреть спектр аллергенов",- сказал Болибок. Врач рассказал, как фрукты и овощи влияют на иммунитет

Он отметил, что сейчас подобная диагностика доступна. При этом наибольшее распространение всё-таки получает реакция по крови, добавил специалист.

"То есть можно сдать кровь и сразу одномоментно выявить большинство аллергенов. Поэтому не надо гадать, надо обращаться к аллергологу. Само по себе лечение пищевой аллергии, с одной стороны, простое, с другой — сложное. Если полностью исключить из пищи причинно-значимый аллерген, то все симптомы исчезают", — объяснил Болибок.

Основная проблема, по мнению врача, заключается в том, что некоторые пищевые аллергены настолько распространённые, что составить такую диету, чтобы человек не получал этот аллерген с пищей, бывает достаточно сложно.

"Нужно привлекать профессиональных диетологов, которые помогли бы составить такую диету", — сказал он.

Также Болибок объяснил, что есть такой термин как "степень выраженности аллергии". Например, сказал он, когда употребление цитрусовых фруктов может внезапно вызвать у некоторых людей крапивницу. "Люди пугаются, соответственно, сразу начинается поиск врача. Это более выраженная реакция, но она случается реже, чем на те продукты, которые я назвал. То же самое касается орехов. Орехи — достаточно сильный аллерген, но он редкий", — отметил Болибок. Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

Помимо этого, врач рассказал о том, что ещё одним из явных проявлений пищевой аллергии может быть нарушение работы пищеварительного тракта, правда, такая реакция вполне может быть, наоборот, слабовыраженной, что затрудняет диагностику и поиск врача. "То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию", — объяснил он.