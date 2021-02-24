МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Похудеть к весне за короткий срок, не прибегая к жестким диетам, вполне реально, заявила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт и диетолог Ольга Бурлакова.

По ее мнению, в первую очередь необходимо обратить внимание на количество воды, которая присутствует в рационе человека. Она должна присутствовать в необходимом количестве. Это 30 миллилитров на килограмм веса. Такой объем воду нужен, чтобы организм не запасал дополнительные жировые клетки в качестве источника жидкости.

Также, по мнению врача, нужно отказаться от дрожжевого хлеба: в нем используется не натуральная закваска, способствующая отекам и вздутию.

Также стоит ограничить молочную продукцию: она недостаточно хорошо усваивается и перегружает почки, это также приводит к отекам.

Необходимо снизить и количество потребляемого мяса, советует медик.

"Я не призываю вас переходить на вегетарианство. Большинству россиян пользу оно не принесет. Чередуйте курицу с рыбой и растительным белком, который содержится в фасоли, нуте и чечевице", — пояснила Бурлакова.

Также в рационе необходимо присутствие овощей и фруктов. Специалист советует заправлять салаты нерафинированным маслом, например, оливковым.

Что касается сладкого, то такие перекусы лучше составлять не из шоколада и печенья, а из сухофруктов и орехов.