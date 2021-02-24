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2021
https://1prime.ru/health/20210224/833103385.html
ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире на 20% за неделю
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за неделю — с 15 по 21 февраля — снижение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру на 11%. Как сообщается на... ПРАЙМ, 24.02.2021
воз, мир, пандемия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за неделю — с 15 по 21 февраля — снижение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру на 11%. Как сообщается на сайте ВОЗ, число летальных исходов снизилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей.
Эти данные опубликованы 23 февраля в еженедельном эпидемиологическом бюллетене на сайте Всемирной организации здравоохранения.
"Число сообщений о новых случаях заражения в мире снижается шестую неделю подряд, их зафиксировано на 11% меньше. Число новых смертей также продолжает падать", — заметили в организации.
Всего за прошлую неделю по всему миру было зарегистрировано 2 457 026 новых случаев COVID-19 и 66 359 смертей от него.
По состоянию на 21 февраля текущего 2021 года, на планете насчитывалось 110 763 898 случаев инфицирования.
2 455 331 человек умерли.
- В частности, в Северной и Южной Америке был отмечен спад заболеваемости на 19%.
- В Западно-Тихоокеанском регионе — на 9%.
- Европе — на 7%.
- Восточном Средиземноморье — на 7%.
Смертность в этих регионах также снизилась — на 23%, 6%, 19% и 3% соответственно.