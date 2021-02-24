МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за неделю — с 15 по 21 февраля — снижение числа случаев заражения коронавирусом по всему миру на 11%. Как сообщается на сайте ВОЗ, число летальных исходов снизилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Диетолог рассказала о способах похудеть за две недели к весне

Эти данные опубликованы 23 февраля в еженедельном эпидемиологическом бюллетене на сайте Всемирной организации здравоохранения.

"Число сообщений о новых случаях заражения в мире снижается шестую неделю подряд, их зафиксировано на 11% меньше. Число новых смертей также продолжает падать", — заметили в организации.

Всего за прошлую неделю по всему миру было зарегистрировано 2 457 026 новых случаев COVID-19 и 66 359 смертей от него.

По состоянию на 21 февраля текущего 2021 года, на планете насчитывалось 110 763 898 случаев инфицирования.

2 455 331 человек умерли.

В частности, в Северной и Южной Америке был отмечен спад заболеваемости на 19%.

В Западно-Тихоокеанском регионе — на 9%.



Европе — на 7%.



Восточном Средиземноморье — на 7%.



Смертность в этих регионах также снизилась — на 23%, 6%, 19% и 3% соответственно.