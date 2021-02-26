МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Наименьшее с 5 октября (11 086) число новых случаев COVID-19 зафиксировано в России, за все время пандемии в стране зафиксировано 4 223 186 случаев заболевания, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно ежедневным оперативным данным, наименьшее число новых случаев в РФ было отмечено 5 октября 2020 года — 10 888.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19: 11 086 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 323 (11,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 223 186 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 336, Санкт-Петербурге — 947, Подмосковье — 502.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Ненецком автономном округе — три, в Чукотском автономном округе и республике Тыве — по два.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва — 0,01%, 2. Республика Хакасия — 0,04%, 3. Магаданская область, Республика Адыгея — 0,05%" — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 15 722 человека после COVID-19, за все время — 3 783 386. В том числе — в Москве за сутки выписаны 2423 пациента, Санкт-Петербурге — 1667, Пензенской области — 531.

За сутки в России подтверждены 428 смертей с COVID-19, за все время — 85 304. В частности, в Москве за сутки скончались 45 человек, в Санкт-Петербурге — 40, Подмосковье — 28.