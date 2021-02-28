МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Очень часто люди пытаются побороть стресс с помощью еды. Однако оставить такую привычку в прошлом довольно сложно, так как из-за переедания растягивается желудок. О том, как избавиться от подобной тяги, рассказала в интервью RT российский психолог Наталья Варская.

Она отметила, что те, кто заедает стресс, обычно вообще склонны к разного рода зависимостям. "Чисто психологически это обусловлено тем, что такой человек, который за что-то цепляется (это не только переедания касается, но и алкоголизма, наркомании, игромании, шопоголики также сюда относятся), в принципе склонен к зависимостям. Но ему было проще выбрать такую — она наиболее простая. Но, естественно, он выбирает не разумом, а, наоборот, подсознательно. Что он получает от еды? Удовольствие. Так же, как и все остальные зависимые люди. А человек — это фабрика гормонов. Эти процессы — психологические, эндокринные, гормональные — всегда вместе", — объяснила Варская. Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

Психолог считает, что консультация врача полезна, поскольку каждому человеку необходим индивидуальный подход, однако можно попытаться снять стресс и более безопасными способами.

"Над этим надо работать. Надо сменить доминанту: возможно, стоит поискать то, что тоже вырабатывает гормоны удовольствия, но только безобидное. Для кого-то это нахождение на природе, наблюдение за лесом, цветами — тоже гормоны вырабатываются. Найти что-то такое. Кто-то, может быть, в музее от картин испытывает удовольствие", — сказала Варская.