МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. На сегодняшний день только пятая часть россиян имеет доступ к бесплатным лекарствам. Но для увеличения продолжительности жизни, льготными лекарствами должны быть обеспечены все граждане нашей страны. Такую позицию озвучил глава НИФИ Владимир Назаров. Согласно информации НИИ, полная стоимость создания системы всеобщего лекарственного обеспечения составляет около 0,5% ВВП в год или чуть более пятисот миллиардов рублей. Редакция DEITA.RU рассказала, как в НИИ видят переход к новой модели массового охвата лекарственными средствами. Юрист научил, как вернуть лекарства в аптеку, несмотря на запрет

Назаров считает, что лекарственное возмещение могло бы решить сразу несколько проблем в стране. Первая из таких проблем — равный подход ко всем больным на первых стадиях заболевания. Это обеспечит сохранение здоровья и работоспособности большинства граждан.

Кроме того, глава НИФИ уверен, что подход должен быть равным и с точки зрения регионов. Дело в том, что вместе с лекарственным возмещением решится и вопрос излишней нагрузки на ОМС — ведь некоторые пациенты не спешат выписываться из медицинских учреждений, чтобы продолжать получать бесплатные лекарства. Решение такой проблемы в некоторых организациях находят в закупке дешевых аналоговых лекарств, которые продлевают период выздоровления. И, наконец, по мнению Назарова, еще одна глобальная проблема для России — самолечение и попытка некоторых людей сэкономить на своем здоровье.

В НИФИ считают, что уже в 2021-2022 годах можно провести пилотный проект по созданию системы лекарственного возмещения. Сначала в определенных регионах страны с выделением отдельных заболеваний, которые лежат наибольшим социальным бременем и не предполагают сейчас льготного лекарственного обеспечения для большинства больных.

После выработки механизмов в 2023 году возможно распространить такую систему на всю Россию. Расходы составят около 0,17% ВВП в год, а на последующем этапе, начиная с 2024-2025 годов, — распространить на все заболевания и все рецептурные лекарства, показанные для амбулаторного применения.