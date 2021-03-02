МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Можно предположить, что не более 8-10% всего населения РФ имеют антитела к COVID-19, а в некоторых субъектах доля таких людей может достигать 25%, но это все равно крайне мало, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Число новых случаев COVID-19 в России продолжает снижаться

Он пояснил, что в настоящее время исследования иммунитета только идут, поэтому об уровне иммунной прослойки можно говорить пока лишь приблизительно.

"Мы знаем, что на сегодняшний день в России больше 4 миллионов человек (были — ред.) инфицированы коронавирусом, примерно столько же уже сделали прививку и, предположительно, порядка 2 миллионов — это случаи бессимптомной инфекции, когда человек не обращался к врачам. Таким образом, можно предположить, что сейчас не больше 8-10 процентов населения имеют антитела", — отметил Горелов.

По его словам, это средние цифры по стране, и в разных регионах интенсивность эпидпроцесса различная, показатели уровня антител могут различаться, как в меньшую, так и в большую сторону. Некоторые пилотные исследования, проведенные Роспотребнадзором в 26 регионах страны, показали, что количество людей с антителами в среднем в некоторых регионах может достигать 25%. Число финансово пострадавших из-за COVID россиян увеличилось вдвое

"Надо понимать, что эти данные не должны восприниматься как абсолютное число. Со временем напряженность иммунного ответа снижается. Поэтому "антительная" цифра будет постоянно меняться", — обратил внимание эксперт.

Горелов также добавил, что показатели и в 10%, и 25% крайне низки. Чтобы остановить пандемию, иммунитет должен быть у 60-70% населения, поэтому так важно пройти вакцинацию от коронавируса и соблюдать противоэпидемические меры.