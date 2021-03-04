МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал в эфире телеканала "360" три упражнения, которые помогут снизить риски инфаркта. Доказана связь COVID-19 с группой крови

По его словам, первое: необходимо уделять внимание пешим прогулкам. Ходьба помогает прокачивать кровь и увеличить возврат венозной крови к правому отделу сердца.

Врач добавил, что ходьба также станет хорошей тренировкой для позвоночника и головного мозга.

"Дело в том, что от позвоночника очень многое зависит в деятельности сердца и головного мозга. Это же иннервация — посыл сигналов к сердцу и прием от него. Все идет от спинного мозга, то есть центральной нервной системы", — отметил Хорошев.

Еще одно эффективное упражнение: "ходьба на ягодицах". Для его выполнения необходимо сесть на пол, ноги выпрямить либо согнуть в коленях, после этого сделать каждой ягодицей по восемь "шагов" вперед и назад.

Хорошев также советует делать в рамках тренировки "золотую рыбку". Для выполнения этого упражнения нужно лечь на спину и двигаться с неподвижной головой и неподвижными пятками, приподнимая сначала лопатки, потом ягодицы и "другие анатомические части задней поверхности туловища и ног".

Врач советует делать это упражнение пять-семь минут.

Он подытожил, что россиянам для снижения риска инфаркта нужно также правильно питаться.