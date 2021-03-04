МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Диетолог и нутрициолог Лора Форд, которая работает в Австралии, развеяла три самых популярных во всем мире мифа о похудении и здоровом питании, об этом пишет Daily Mail.

Первое, что рассказала врач: углеводы необходимы для организма. Многие считают, что от них нельзя полностью отказываться ради стройной фигуры.

"Это самое лучшее топливо для мозга", — заявила Форд.

Она отметила, что при недостатке углеводов человеческий организм будет сначала сжигать белки, а в последнюю очередь — жиры.

Специалист призвала включать в рацион сложные углеводы. Это:

батат,



бурый рис,



цельнозерновые макароны,

хлеб.



При этом диетолог особо отметила, что не стоит полностью исключать из рациона и обычные макароны, хлеб и картофель в том случае, если они нравятся. Эти продукты можно начать есть реже и маленькими порциями.

Второй миф — абсолютная польза безглютеновых продуктов. По мнению врача, такие продукты далеко не всегда лучше обычных. Они часто проходят больше стадий обработки, из-за чего теряют свои полезные качества. Еще один минус такой еды: в ней меньше клетчатки. Врач призвала людей, у которых нет непереносимости клейковины, есть обычные продукты.

В-третьих, врач отмечает, что колебания веса в течение дня и недели — совершенно нормальны. Она пояснила, что не смотря на то, что многие люди на диете переживают, когда цифра на весах не уменьшается, а скачет туда-сюда, с этим ничего нельзя поделать. "Изменения веса зависят от того, сколько человек съел и выпил, от количества физической нагрузки и качества сна", — подытожила эксперт и добавила, что колебания веса за сутки могут достигать до 2,7 килограмма.