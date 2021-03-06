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Максим Орешкин заболел коронавирусом
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, пожелал ему здоровья. Мишустин в субботу посетил Кемерово,... ПРАЙМ, 06.03.2021
коронавирус, максим орешкин, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КЕМЕРОВО, 6 мар — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что помощник президента РФ Максим Орешкин заболел коронавирусом, пожелал ему здоровья.
Мишустин в субботу посетил Кемерово, где провел совещание по развитию региона. В ходе встречи премьер утвердил программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Он поблагодарил коллег, которые работали над документом, — губернатора области Сергея Цивилёва, вице-премьера Марата Хуснуллина, руководителей Минфина и Минэкономразвития Антона Силуанова и Максима Решетникова.
"Всех коллег, и Максима Станиславовича Орешкина, который тоже очень много работал, чтобы эта программа случилась. К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья, он с нами на связи здесь", — добавил Мишустин.