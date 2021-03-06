МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Переболевшие COVID-19 должны проверить сердце, легкие, психику и посетить эндокринолога, сообщают "Аргументы и факты" со ссылкой на врачей. Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 11 022

СЕРДЦЕ

Даже бессимптомное течение болезни наносит удар по органам, в первую очередь по сердцу. Согласно исследованиям, проблемы с сердцем возникают у 50% пациентов, переболевших COVID-19. В первую очередь в виде аритмии, острой и хронической сердечной недостаточности. Однако одним из самых опасных осложнений коронавируса является миокардит (воспалительный процесс в мышечном слое сердца), рассказывает врач-терапевт и физиотерапевт Кирилл Белан. Он возникает даже после легкой формы инфекции.

"Это осложнение нередко фиксируется даже после лёгкой формы инфекции. Главные признаки миокардита — слабость, перебои и боли в области сердца, которые не исчезают после приёма нитро­глицерина, одышка (как в покое, так и при физической нагрузке), кашель, головокружения, отёки конечностей", — уточняет врач. Установлена причина повышенной уязвимости мужчин перед COVID

Пациенту с таким диагнозом предстоит лечение противовирусными препаратами и соблюдение постельного режима. Несоблюдение предписаний врача грозит сердечной недостаточностью.

ТРОМБЫ

Еще одно распространенное последствие COVID-19 — гиперкоагуляция, то есть склонность к образованию тромбов. Она возникает из-за цитокинового шторма, который является мощной воспалительной реакцией, вызываемой вирусом. "Из-за нарушения работы свёртывающей системы в тканях организма формируются множественные микроскопические тромбозы. Это ухудшает кровоснабжение многих органов и приводит к большому разнообразию симптомов болезни", — поясняет Белан. Высокому риску развития тромбов подвержены люди зрелого возраста, пациенты с онкологическими заболеваниями, те, кто перенёс инфекцию в тяжёлой форме, а также люди с уже имеющимися нарушениями в кровеносной системе. При выявлении подобных нарушений больному предстоит длительное лечение антикоагулянтами. Чтобы не допустить тромбообразования, врач рекомендует поддерживать допустимый уровень активности, пить больше воды, отдыхать и употреблять продукты с высокой питательной ценностью.

ЛЕГКИЕ

Врач-терапевт и пульмонолог Владимир Бекетов добавил, что коронавирусная пневмония вызывает фиброзные изменения в лёгких, которые препятствуют нормальному воздухообмену и снижают насыщаемость кислородом. В результате замещения легочной ткани соединительной может возникнуть кашель, одышка и другие симптомы, которые сохраняются до трех месяцев после выздоровления. "Большинство пульмонологов считает: организм в состоянии справиться с последствиями инфекции самостоятельно. Восстановлению способствует отказ от курения, дыхательная гимнастика, массаж, который помогает избавиться от воспаления", рассказывает специалист. Диетолог развеяла три главных мифа о похудении и здоровой еде

ДИАБЕТ

Кроме того, COVID-19 может спровоцировать развитие диабета первого типа, напомнил врач-эндокринолог Юрий Потешкин напомнил. Он предположил, что COVID-19 способен запускать этот процесс у генетически предрасположенных к нему людей. Кроме того, инфекция может привести и проявлению признаков диабета второго типа.

"При вирусной инфекции повышается инсулинорезистентность, которая вместе с изоляцией и сопряженными с ней нерацио­нальным питанием и малоподвижным образом жизни повышает риск", — пояснил медик. Поэтому при слабости, быстрой утомляемости, постоянной жажде, при ухудшении зрения, снижении веса и медленном заживлении ран стоит обратиться к эндокринологу. Кроме того, следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин — это поможет выявить раннюю стадию заболевания.

ПСИХИКА

Кроме того, исследования показывают, что у перенесших коронавирус зачастую ухудшается память и внимание, возникают панические атаки, проблемы со сном и резкие перепады настроения. Все это связано с нейротоксическим действием вируса, поражением нервной системы и мозга. Для полноценного восстановления врачи рекомендуют общеукрепляющие процедуры: дневной и ночной отдых, прогулки, питание по часам. В восстановлении памяти помогут головоломки и кроссворды.