МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Онемение конечностей — рук или ног — может говорить о целом ряде серьезных заболеваний.

Как рассказала Пятому каналу врач-терапевт Ирина Ескова, это могут быть сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит.

По словам специалиста, если долго стоять или сидеть в неудобной позе, то может возникнуть чувство онемения. Это происходит из-за сдавливания нервных волокон.

Такое онемение может пройти при смене позы. Но если вы часто ощущаете у себя этот симптом, необходимо обратиться к врачу.

Врач отметила, что при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете развивается нейропатия. Это опасный процесс, при котором страдают нервные корешки. Именно это приводит к онемению.

Помимо этого, пояснила специалист, подобное ощущение может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей. как пример врач привела болезни Рейно и облитерирующего эндартериита.

Она также предупредила, что если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена.

Помимо этого онемение может быть связано с заболеваниями позвоночника. Например:

опухолями,



остеохондрозом,



межпозвонковыми грыжами,

сужением спинномозгового канала

Эти заболевания сопровождаются еще и болями в спине.

Еще одно причиной может оказаться давление или гипертонические кризы.