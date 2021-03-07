МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 может вырасти в России в середине весны, снижение начнется в конце мая, рассказали РИА Новости опрошенные инфекционисты. Билл Гейтс сказал, как победить коронавирус

"Я считаю, что в середине весны, скорее всего, будет не снижение, а повышение заболеваемости (COVID-19 — ред.). Обусловлено это различными факторами. Тем, что иммунитет при коронавирусной инфекции у людей, которые переболели в легкой и бессимптомной форме, уже будет не на настолько выражен, также будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад", — сказал главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Многие люди, перенесшие коронавирус в легкой и бессимптомной форме, не обращались к врачам в первую волну пандемии из-за боязни уйти на самоизоляцию, поэтому прошлогодняя статистика по переболевшим может быть неточной, подчеркнул врач.

"Второй вопрос — весной обычное повышение сезонной заболеваемости, которое тоже снижает иммунитет, воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определённой температуры. Я говорю про среднюю полосу (России — ред.). И после зимы у людей это стандартно снижение иммунитета", — добавил инфекционист, подчеркнув, что снижение заболеваемости по COVID-19, скорее всего, будет в конце мая.

С позицией Тимакова также согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. "Мы очень надеемся, что к апрелю-маю заболеваемость снизится. Каждый день количество вакцинированных увеличивается", — сказал Вознесенский.

Вознесенский пояснил, что статистика по заболевшим COVID-19 может держаться примерно на одном и том же уровне в связи с тем, что "есть люди, которые не встречались с вирусом".

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что в России наблюдается устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, однако эпидмерами пренебрегать не стоит.