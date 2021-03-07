МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Диетологи выявили семь наиболее опасных пищевых привычек для нашего здоровья и долголетия. Об этом написало издание "Популярная механика".

КАК ЖЕ ВЫГЛЯДИТ ЭТА САМАЯ "СМЕРТЕЛЬНАЯ СЕМЕРКА"?

7. СЛАДКИЕ НАПИТКИ

Они сильно повышают содержание сахара в крови и при этом не несут практически никакой пищевой ценности. Именно сладкие напитки ответственны за 7,4% смертей от инфаркта, инсульта и диабета. К этой категории относятся баночки с колой, фруктовые соки с добавлением сахара, спортивные напитки, энергетики, молочные коктейли с добавками и даже обычные чай и кофе, если вы пьете их с сахаром.

Что делать: следует заменить сладкие напитки за обедом чистой питьевой водой, отказаться от чая и кофе с сахаром, а в молочных коктейлях использовать вместо сиропа кусочки фруктов или ягоды. Главное — это не менять "шило на мыло", переходя с сахара на искусственные подсластители. Они, по мнению диетологов, только усиливают аппетит и заставляют есть больше. Назван продукт, который нужно исключить, чтобы избавиться от лишнего веса

6. НЕДОСТАТОК ФРУКТОВ

Нехватка фруктов в ответе за 7,5% смертей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует каждому человеку съедать не менее 5 порций (около 400 грамм) фруктов и овощей в день. Порция — это, например, одно яблоко, груша или горсть клубники. По статистике, лишь 9% россиян употребляют достаточное количество овощей и фруктов.

Что делать: добавьте к завтраку яблоко, банан, пригоршню свежих или замороженных ягод, вместо апельсинового сока из пакета съешьте настоящий апельсин. Лучший "перекус" — это всегда фрукты, а не печенье или булочки.

5. НЕДОСТАТОК ОВОЩЕЙ

Разумеется, свежие овощи — это достаточно дорого, особенно зимой. Но совсем без них никак нельзя, ведь нехватка свежих овощей — виновник 7,5% смертей.

Что делать: диетологи советуют выбирать овощи по сезону (например, летом — помидоры, огурцы, перец, а зимой — капусту, морковь, тыкву), и добавлять в еду свежую зелень, которую можно покупать или самим растить на подоконнике. Зимой можно использовать замороженные овощи, которые намного дешевле свежих. Названа диета, увеличивающая продолжительность жизни

4. НЕДОСТАТОК ОМЕГА-3 — НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

Кислоты с этим длинным и сложным названием есть в жирной рыбе (лосось, форель, тунец, сардина, скумбрия). Не зря коренные жители Гренландии, которые больше всех в мире едят рыбу, почти не знают болезней сердца. Кроме того, омега-3-жирные кислоты отвечают за здоровье кожи, крепость и красоту волос и ногтей. Недостаток омега-3 отвечает за 7,8% смертей.

Что делать: для того, чтобы сэкономить, старайтесь покупать не охлажденную, а замороженную рыбу. Хорошее подспорье — консервы в собственном соку или в масле, главное, чтобы они были сделаны вблизи от мест вылова, а не за 1000 км до ближайшего моря. Если вы не любите рыбу, то не расстраивайтесь: омега-3-жирные кислоты есть и в грецких орехах, льняном семени, тыквенных семечках, оливковом масле, спарже, фасоли.

3. ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО

Диетологи уже давно предупреждают, что колбасы, сосиски, ветчина, копчености — это очень вредно. Продукты из переработанного мяса в ответе за 8,2% смертей. Проблема в том, что в них содержится много соли и нитритов. По оценке ВОЗ, если каждый день съедать всего 50 г переработанного мяса, это повышает риск рака прямой кишки и некоторых других онкозаболеваний на 18%.

Что делать: вместо колбасы и сосисок лучше съесть запеченную в духовке натуральную куриную грудку или индейку (кстати, отличный вариант для бутерброда). Ученые узнали, что сохраняет здоровье лучше, чем физические упражнения

2. НЕДОСТАТОК В ПИЩЕ ОРЕХОВ И СЕМЕЧЕК

Диетологи свидетельствуют, что если бы люди ели больше орехов и семечек, можно было бы избежать 8,5% смертей. Орехи и семена — это природный кладезь витаминов и микроэлементов. В грецких орехах много калия, магния и йода, в фундуке — витаминов группы В и фолиевой кислоты, в миндале — фосфора, магния, железа, меди, в семечках подсолнечника — магния, витаминов Е и D.

Что делать: бежать и покупать мешок орехов не нужно, помните, они не только полезны, но и страшно калорийны. Чтобы получить максимум пользы, достаточно употреблять 30-50 грамм (небольшая горсть) орехов в день.

1. ИЗБЫТОК СОЛИ

Это, несомненно, чемпион в данном списке. Избыток соли — страшный "убийца", на совести которого почти 10% смертей. Избыток соли задерживает жидкость в организме, повышая нагрузку на сердце и почки. Согласно рекомендациям ВОЗ, взрослые и дети старше 7 лет должны потреблять не больше 5 грамм соли в день (одна чайная ложка). Не забывайте, что, помимо соли в домашних блюдах, есть еще хлеб, соусы, выпечка, полуфабрикаты, и чтобы увеличить срок их хранения, производители не скупятся на соль.

Что делать: для начала попробуйте сократить до минимума употребление селедки, соленых огурчиков и других консервированных овощей. Готовя еду, старайтесь вместо соли использовать больше специй. Соленый вкус усиливается кислым, поэтому даже едва посоленный салат будет вкуснее с лимонным соком и свежей зеленью, а мясо — с яблоками или соусом из брусники.