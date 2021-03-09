МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников перечислил самые полезные продукты для женского здоровья. Об этом он рассказал в рамках своей программы на телеканале "Россия 1", сообщает "Лента.ру". Диетолог назвал продукты, которые полезно есть перед сном

По словам доктора, кальций и витамин D — главные микроэлементы, необходимые россиянкам. Так, до наступления менопаузы следует употреблять не менее одного грамма кальция в день, а после — 1,5 грамма кальция с витамином D. Больше всего витамина D сдержится в печени трески, а кальция — в сырах, йогуртах, молоке, твороге, апельсиновом соке.

Помимо этого женщинам полезно употреблять продукты, положительно влияющие на уровень эстрогенов. Речь идет о соевых бобах, сыре тофу, льняном масле, куркуме, красном винограде, персиках и чесноке, который также полезен для снижения уровня холестерина. Также он рекомендовал регулярно есть достаточное количество ненасыщенных жиров.

"Морепродукты, омега-3, растительные масла, омега-6 — это все очень полезно", — добавил врач.

Телеведущий призвал обратить особое внимание на брокколи. Этот продукт предотвращает онкологию, содержит достаточное количество различных микроэлементов и витаминов, в особенности фолиатов, которые полезны для женщин, особенно во время беременности.