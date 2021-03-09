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2021
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Назван напиток, способный снизить высокое давление и уровень холестерина
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Ежедневное употребление томатного сока способно снизить кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний. Об этом сообщается в материале ученых из... ПРАЙМ, 09.03.2021
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Ежедневное употребление томатного сока способно снизить кровяное давление и уровень холестерина у людей с риском сердечных заболеваний. Об этом сообщается в материале ученых из Токийского медицинского университета, которое опубликовано в журнале Food Science and Nutrition.
В исследовании участвовал 481 доброволец, в течение года все они употребляли несоленый томатный сок. При этом каждый из участников вел дневник, указывая в нем изменения в состоянии здоровья.
В конце эксперимента ученые пришли к выводу, что у большинства участников, страдающих предгипертонией или гипертонией, артериальное давление упало в среднем на три процента.
Специалисты подчеркнули, что данные выводы касаются только несоленого сока. По их словам, соленый напиток содержит большое количество натрия и может оказать противоположный эффект.