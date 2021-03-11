МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Российский врач-диетолог, ассистент кафедры здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Виктория Дударева в беседе с "ДОН 24" рассказала о простых способах избавиться от лишнего веса к летнему сезону.

В частности, чтобы похудеть к лету, нужно придерживаться рационального и здорового питания.

У тех, кто следит за фигурой, должно быть четыре-пять приемов пищи в день.

"В таком случае идет меньшее напряжение всех ферментативных систем организма и пища распределяется равномерно, нормальными количествами, без перегрузок", — отметила врач.

Она считает, что тем, кто пытается сбросить вес, нужно вести дневник питания: здесь надо фиксировать и время каждого приема пищи, и список съеденных продуктов.

"Когда человек начнет записывать, к концу дня он сам увидит структуру своего питания, ужаснется и подумает, что нужно рационализировать количество приемов пищи", — пояснила эксперт и обратила внимание на важность перерыва между трапезами. Он должен в среднем составлять три-четыре часа.

Что касается ночного времени, то перерыв между ужином и завтраком не должен превышать 12 часов.

В первой половине дня — до обеда — желательно есть продукты, которые долго перевариваются, а также пищу, содержащую магний:

крупы,



макароны,



фрукты,



овощи.

После обеда — во второй половине суток — стоит употреблять блюда из рыбы, овощей, творога и кисломолочных продуктов. благодаря присутствующему в них кальцию они легко усваиваются.

Также специалист по питанию советует восполнить нехватку магния в организме, которая весной встречается почти у всех людей.

Для этого следует добавить в свой рацион зелень, овощи и фрукты зеленого цвета.

Также она советует добавить в свой рацион яблоки и виноград: они богаты полезными для здоровья флавоноидами.