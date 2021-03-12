МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за сутки на 9 794 до 4 370 617, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 9 794 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 280 (13,1%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 370 617 случаев. Темп прироста составляет 0,22%.

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1 610, Санкт-Петербурге — 957, Московской области — 476.

Наименьшее число случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 5, Еврейской автономной области — 5, Чукотском автономном округе — 1.

"1. Республика Тыва — 0,04%, 2. Магаданская область, Сахалинская область — 0,06%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесская Республика — 0,07%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 13 496 человек после COVID-19, за все время пандемии — 3 973 029.

За сутки в России подтверждены 486 смертей пациентов с COVID-19, за все время пандемии — 91 220.

"За последние сутки подтверждено (смертей – ред.): 1. Москва – 56; 2. Санкт-Петербург – 46; Московская область — 25", — говорится в сообщении.