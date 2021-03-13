МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе холестерина в эфире своей программы на канале "Россия 1".

Специалист отметил, что люди в стране с маниакальным упорством борются с холестерином. Но при этом он вырабатывается в печени. "Зачем Господь Бог сделал, чтобы печень его вырабатывала? Мало нам проблем?" — задался вопросом медик.

Важность холестерина для организма заключается в том, что при его помощи организмом вырабатываются все стероидные гормоны, в том числе — половые. Мясников добавил, что помимо этого холестерин является частью клеточных мембран в человеческом организме.

"На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались", — пояснил он.

Врач уточнил, что избыток холестерина — действительно — может быть опасен. Однако он добавил, избыток — вреден всегда.