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Россиянам рассказали о пользе холестерина
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе холестерина в эфире своей программы на канале "Россия 1". Специалист отметил, что люди в стране с маниакальным... ПРАЙМ, 13.03.2021
здоровье, врач, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о пользе холестерина в эфире своей программы на канале "Россия 1".
Специалист отметил, что люди в стране с маниакальным упорством борются с холестерином. Но при этом он вырабатывается в печени. "Зачем Господь Бог сделал, чтобы печень его вырабатывала? Мало нам проблем?" — задался вопросом медик.
Важность холестерина для организма заключается в том, что при его помощи организмом вырабатываются все стероидные гормоны, в том числе — половые. Мясников добавил, что помимо этого холестерин является частью клеточных мембран в человеческом организме.
"На самом деле без холестерина мы бы умерли в ту же минуту. А если даже допустить, что мы бы выжили, мы бы точно не размножались", — пояснил он.
Врач уточнил, что избыток холестерина — действительно — может быть опасен. Однако он добавил, избыток — вреден всегда.