МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Частная медицинская сеть "Инвитро" с мая 2020 года выполнила около 2 миллионов исследований на антитела к коронавирусу класса G (IgG) и выявила положительный результат у 31,7% пациентов, сообщили в компании. Ученые обнаружили новый штамм COVID-19, который не распознают ПЦР-тесты

"По данным компании, с начала тестирования на антитела класса G в мае 2020 года было выполнено почти 2 миллиона таких исследований, при этом положительные результаты накопительным итогом получены у 31,7% человек, прошедших тестирование", — говорится в сообщении.

Среднее суточное число положительных тестов, по данным сети, за первую половину марта составляет 42,1%, при этом в январе показатель превысил 46%, а в феврале снизился до 41,3%. "Инвитро" отмечает, что изменение этого показателя косвенно свидетельствуют о формировании у части населения иммунного ответа к коронавирусу.

"Масштабная осенне-зимняя вспышка COVID-19 (вторая "волна"), естественно, дала повышение положительных результатов IgG, маркера, который чаще сдают уже переболевшие пациенты, хотя бы для ретроспективного понимания, чем же они все-таки переболели", — приводятся в сообщении слова главврача "Инвитро-Сибирь" Андрея Позднякова.

Также "Инвитро" впервые раскрывает данные по результатам тестирования на антитела класса М, по наличию которых можно определить, болеет ли человек коронавирусом в настоящий момент или недавно перенес инфекцию: всего с начала тестирования в июне 2020 года был выполнен почти 1 миллион таких исследований, при этом положительные результаты накопительным итогом получены у 24,2% человек.

Поздняков также отмечает, что процент полученных положительных результатов на антитела класса М вырос осенью и зимой, в период выраженного подъема заболеваемости, во всех регионах РФ, так как ПЦР- тестирование в силу разных причин стало менее доступным и большое число пациентов, в том числе с истинным COVID-19, начали проверять наличие в организме антител IgM для подтверждения этиологии заболевания.