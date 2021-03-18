МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Некоторые колебания заболеваемости COVID-19 в течение недели связаны с регистрацией новых случаев, но не с эпидпроцессом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В России зафиксировали 9 803 новых случаев COVID-19

"Безусловно, ситуация эпидемическая стабилизируется, если мы говорим сегодня о COVID-19. Количество заболевших ежедневно снижается. У нас есть в течение недели, внутри недели некоторые колебания, которые связаны с регистрацией исключительно, но это не с эпидпроцессом. Поэтому мы считаем количество заболевших средненедельное… Этот показатель снижается, сегодня он уж менее семи на сто тысяч в сутки", — рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Глава ведомства добавила, что новые мутации коронавируса не имеют большого значения для свойств вируса.

"Этот вирус пришел, и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть, этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует. Большое количество мутаций, которые и мы видели и видим, и наши коллеги в разных странах видят, они не имеют большого значения для свойств вируса, они важны для нас", — заметила Попова. "Инвитро" выявляет антитела к COVID почти у каждого третьего россиянина

Она уточнила, что выявленные мутации предстоит изучить, пока однозначного ответа о том, насколько они влияют на развитие эпидпроцесса, нет.

По ее словам, в Роспотребнадзоре с высокой настороженностью относятся к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса, и контролируют их присутствие у людей в России.

"Потенциально мы считаем, что они могут иметь особое влияние на эпидпроцесс. Распространяться быстрее или, может быть, иметь какие-то другие особенности", — отметила Попова.

В этих обстоятельствах пока рано говорить об отмене масочного режима в России, подчеркнула глава Роспотребнадзора.

"Мы понимаем, что количество инфекционного начала в обществе еще достаточно большое. И говорить о каких-то серьезных изменениях в нашей жизни или об отмене масочного режима, например, сегодня не приходится. Пока сегодня все требования по защите своего здоровья — по ношению масок, по безусловному мытью рук, содержанию в чистоте, использованию дезинфектантов для обработки рук, различных поверхностей, для обработки своих помещений, рабочих или домашних, это все пока остается", — уточнила она.

При этом офисы на сегодняшний день стали достаточно безопасным местом с точки зрения возможного заражения коронавирусной инфекцией, добавила Анна Попова.

"Здесь тоже были предприняты меры. И сегодня офисы — достаточно безопасное место", — сказала глава ведомства.

Она уточнила, что ситуация с тем, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом, в России меняется: если раньше это происходило на массовых мероприятиях, то сейчас — внутри семьи.

При отсутствии иммунитета после вакцинации от COVID-19 нужна консультация врача, специальные схемы иммунизации могут помочь в этой ситуации, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Но в данном случае, о котором вы говорите, каждый раз следует прислушаться к мнению врача. Каждый раз это решает ваш лечащий врач и врач-иммунолог, который вас ведет и знает об этой проблеме. И я уверена, что специальные схемы иммунизации смогут помочь в этой ситуации", — уточнила Попова, отвечая на вопрос, что делать, если после прививки от COVID-19 не вырабатывается иммунитет.