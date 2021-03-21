МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Примерно каждый пятый переболевший коронавирусом сталкивается с постковидным синдромом, пишет "Российская газета" со ссылкой на иммунолога-аллерголога, завлабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаила Костинова. В России изменились правила предоставления оплачиваемого отпуска

Врач отметил, что в первую очередь переболевшим COVID-19 надо начать внимательнее к себе относиться.

"Иммунная система — наш главный борец с инфекцией, от ее исходного состояния во многом зависит развитие болезни и ее исход. Сейчас уже ясно, что коронавирус атакует многие органы и системы организма, в том числе и иммунную. У нас нет пока достаточных данных об исходных критериях, по которым мы могли бы заранее оценить: заразится ли человек и как тяжело будет болеть, хотя мы уже понимаем, кто в группе повышенного риска", — рассказал врач.

Три группы людей, для которых ковид несет наибольшую опасность:

пожилые,

люди с ожирением,



с заболеваниями сердца и сосудов.



При этом далеко не редкость, когда тяжело болеют и молодые, внешне здоровые люди.

"О состоянии иммунной системы надо заботиться так же, как мы бережем сердце, зрение, другие жизненно важные системы. Потому что наш иммунитет — это основа нашего здоровья", — отметил медик.

Первый симптом, который появляется у большинства переболевших, это сильная усталость.

Также многие пациенты говорят и о других симптомах:

ухудшение памяти,



невозможность сосредоточиться,

раздражительность,

депрессия,



головокружение,



плохой сон,



отсутствие аппетита.



"Проявление симптомов индивидуально, они могут быть и слабыми, и сильными. Кроме того, у переболевших активизируются хронические инфекции, например герпес. Обостряются другие хронические недуги. Все это говорит о нарушениях в работе иммунной системы, центральной нервной системы. Причем то, что мы видим клинически, это только верхушка айсберга, изменения, которые происходят в организме, глубже и не всегда заметны сразу", — отметил специалист.

Реабилитация, которая поможет быстрее восстановиться, включает в себя комплекс действий. Это и бассейн, и физкультура, и восстанавливающие процедуры.