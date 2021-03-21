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Гинцбург оценил выработку антител у переболевших коронавирусом
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Руководитель научного центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V" от коронавируса) Александр Гинцбург оценил выработку антител у тех, кто переболел COVID-19. Как... ПРАЙМ, 21.03.2021
коронавирус, вакцина, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Руководитель научного центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V" от коронавируса) Александр Гинцбург оценил выработку антител у тех, кто переболел COVID-19.
Как рассказал глава центра в эфире телеканала "Россия 1", около 20% переболевших не имеют антител к вирусу.
"Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител", — пояснил он.
Гинцбург рекомендовал им привиться от коронавируса. Это необходимо для гарантированного развития иммунитета к вирусу.
Затронув вопрос разработки вакцин от коронавируса, ученый отметил, что созданных по идентичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и препарат "Спутник V", должны быть эффективны. Нет оснований полагать, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса, подытожил он.