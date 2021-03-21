МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Руководитель научного центра имени Гамалеи (разработчик вакцины "Спутник V" от коронавируса) Александр Гинцбург оценил выработку антител у тех, кто переболел COVID-19.

Как рассказал глава центра в эфире телеканала "Россия 1", около 20% переболевших не имеют антител к вирусу.

"Среди переболевших — это хорошие экспериментальные данные, не менее 20% не вырабатывают защитных антител", — пояснил он.

Гинцбург рекомендовал им привиться от коронавируса. Это необходимо для гарантированного развития иммунитета к вирусу.

Затронув вопрос разработки вакцин от коронавируса, ученый отметил, что созданных по идентичному принципу доставки генетического материала в клетки, что и препарат "Спутник V", должны быть эффективны. Нет оснований полагать, что они будут неэффективны против новых штаммов коронавируса, подытожил он.