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Диетолог рассказал, какой популярный напиток опасен для организма
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Гораздо больше вреда, чем пользы, получает тот, кто пьет свежевыжатый фруктовый сок. Более того: употребление данного напитка на регулярной основе изнашивает поджелудочную железу... ПРАЙМ, 24.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Гораздо больше вреда, чем пользы, получает тот, кто пьет свежевыжатый фруктовый сок. Более того: употребление данного напитка на регулярной основе изнашивает поджелудочную железу из-за высокого содержания в нем "жидкого сахара". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарий доктора медицинских наук, профессора, врача-диетолога Алексея Ковалькова, который был опубликован в Instagram доктора.
По словам профессора, по сахарам фруктовые соки вреднее кока-колы. Он предупредил о том, что в результате их регулярного употребления через пять-шесть лет с большой вероятностью любителю сладких соков диагностируют сахарный диабет.
Диетолог посоветовал вместо сока съесть целый фрукт. Например, предпочесть апельсин соку их этого продукта. В умеренном количестве и при отсутствии противопоказаний цельный продукт принесет только пользу. Сок и непосредственно фрукт, из которого его делают, усваиваются по-разному.