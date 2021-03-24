МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Гораздо больше вреда, чем пользы, получает тот, кто пьет свежевыжатый фруктовый сок. Более того: употребление данного напитка на регулярной основе изнашивает поджелудочную железу из-за высокого содержания в нем "жидкого сахара". Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на комментарий доктора медицинских наук, профессора, врача-диетолога Алексея Ковалькова, который был опубликован в Instagram доктора. Названы пять продуктов, которые нельзя замораживать

По словам профессора, по сахарам фруктовые соки вреднее кока-колы. Он предупредил о том, что в результате их регулярного употребления через пять-шесть лет с большой вероятностью любителю сладких соков диагностируют сахарный диабет.

Диетолог посоветовал вместо сока съесть целый фрукт. Например, предпочесть апельсин соку их этого продукта. В умеренном количестве и при отсутствии противопоказаний цельный продукт принесет только пользу. Сок и непосредственно фрукт, из которого его делают, усваиваются по-разному.