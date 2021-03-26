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Макрон заявил о новой "мировой войне" из-за вакцин и России
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "мировой войне нового типа", с которой столкнулась Европа из-за вакцин от коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая. Об... ПРАЙМ, 26.03.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "мировой войне нового типа", с которой столкнулась Европа из-за вакцин от коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Le Figaro.
По его словам, Европа также стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину".
Макрон считает, что Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19.
"Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения", — подчеркнул французский лидер.
Он добавил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19 к лету 2021 года.
Ранее в марте власти Италии и Франции заявили о готовности возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавируса, которая была создана британско-шведской компанией AstraZeneca. В 20 европейских странах решили запретить использование этого препарата.