МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "мировой войне нового типа", с которой столкнулась Европа из-за вакцин от коронавируса, в том числе из-за действий России и Китая. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Le Figaro. Saxo Bank считает, что массовая вакцинация приведет к дефолтам

По его словам, Европа также стоит "перед лицом атак" из-за "стремления России и Китая оказать влияние через вакцину".

Макрон считает, что Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19.

"Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения", — подчеркнул французский лидер.

Он добавил, что Европа планирует стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19 к лету 2021 года.

Ранее в марте власти Италии и Франции заявили о готовности возобновить в прививочных кампаниях своих стран применение вакцины от коронавируса, которая была создана британско-шведской компанией AstraZeneca. В 20 европейских странах решили запретить использование этого препарата.