МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 9 167, в том числе выявлено активно 1176 (12,8%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 501 859 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,20%. Роспотребнадзор рассказал о трех линиях защиты "ЭпиВакКороны"

Наибольшее число новых случаев COVID-19 из регионов РФ за сутки выявлено в Москве (1813), Санкт-Петербурге (782) и Подмосковье (559), наименьшее — в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Туве — по 2, в Ненецком автономном округе — 1.

За сутки в России выписаны 10 880 человек после COVID-19, в том числе в Санкт-Петербурге — 1615, Москве — 1551, Подмосковье — 477. За все время после COVID-19 выписан 4 120 161 человек.

Подтверждены 405 смертей с COVID-19, в частности, в Москве — 55 человек, Санкт-Петербурге — 36, Ростовской области — 20. За все время с коронавирусом скончались 97 017 россиян, сообщили в оперштабе.