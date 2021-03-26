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В России выявлено 9 167 новых случаев COVID-19
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Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 9 167, в том числе выявлено активно 1176 (12,8%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе... ПРАЙМ, 26.03.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 9 167, в том числе выявлено активно 1176 (12,8%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 501 859 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,20%.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 из регионов РФ за сутки выявлено в Москве (1813), Санкт-Петербурге (782) и Подмосковье (559), наименьшее — в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области и Туве — по 2, в Ненецком автономном округе — 1.
За сутки в России выписаны 10 880 человек после COVID-19, в том числе в Санкт-Петербурге — 1615, Москве — 1551, Подмосковье — 477. За все время после COVID-19 выписан 4 120 161 человек.
Подтверждены 405 смертей с COVID-19, в частности, в Москве — 55 человек, Санкт-Петербурге — 36, Ростовской области — 20. За все время с коронавирусом скончались 97 017 россиян, сообщили в оперштабе.