МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Число заражений COVID-19 в России за последние сутки выросло на 8 885 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1062 (11,9%) без клинических проявлений, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За все время в стране зарегистрировано 4 510 744 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,20%. Аналитики рассказали, кто в России выиграл от пандемии коронавируса

Наибольший в России суточный прирост заболеваемости COVID-19 отмечен в Москве — 1551 случаев, Санкт-Петербурге — 749 случаев, Подмосковье — 586 случаев, наименьший — Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Магаданской области, Еврейской автономной области, Туве — по 2.

За сутки выписаны 10 337 человек после лечения от COVID-19, в частности, в Москве — 1368, в Санкт-Петербурге — 1192, Подмосковье — 481. За все время выписаны по выздоровлении после COVID-19 4 130 498 человек.

Подтверждены 387 смерти с COVID-19, из них в Москве — 54, Санкт-Петербурге — 31, в Ростовской области — 24. За всё время от коронавируса в России скончались 97 404 человек, сообщает оперштаб.