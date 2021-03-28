МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Самым полезным является топленое масло, заявила в беседе с "Пятым каналом" врач-диетолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

По словам медика, все жиры делятся на две группы. Это насыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты.

К первым относятся сливочное, топленое и кокосовое масла.

Ко вторым — масла растительного происхождения.

"Насыщенные жиры более стабильны, а полиненасыщенные подвержены кислородному окислению. Это процесс, когда под воздействием кислорода и света масло начинает окисляться с образованием свободных радикалов. Они вредны для нашего организма и могут вызвать онкологические заболевания", — пояснила Кононенко.

Итак, для жарки лучше использовать сливочное, топленое или кокосовое масло. Они более устойчивы к воздействию высокой температуры и не выделяют свободные радикалы.

"Наиболее полезным будет являться топленое масло, нежели сливочное, потому что в нем больше витаминов, микроэлементов, меньше молочного белка, казеина, который может являться провокатором аутоиммунных и воспалительных заболеваний. А также в нем меньше лактозы, потому что лактозу не все люди переносят", — рассказала диетолог.

Что касается растительных масел, то их лучше использовать только для заправки салата.

"Существует много других полезных масел — например, масло авокадо или ореховые масла, как масло макадамии. Ореховые масла содержат дополнительно омега-9 жирные кислоты, которые не так часто встречаются у нас в рационе и являются профилактикой раковых заболеваний", — отметила специалист.