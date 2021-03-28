МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун предупредил, что следующая мутация коронавируса может оказаться невосприимчивой к существующим вакцинам, если параллельно с вакцинацией произойдет быстрый рост заболеваемости COVID-19. Число случаев COVID-19 в России выросло на 9 088

"Если параллельно с вакцинацией количество заражений снова быстро вырастет, возрастет риск того, что следующая мутация вируса станет невосприимчивой к вакцине", — сказал глава ведомства канцлера в интервью изданию Bild am Sonntag.

"Тогда мы остались бы с пустыми руками. Нам понадобились бы новые вакцины, вакцинацию пришлось бы начать заново", — пояснил Браун, добавив, что такой сценарий необходимо предотвратить "любой ценой".

По словам Брауна, сейчас Германия переживает "самую опасную фазу пандемии", причем третья волна эпидемии грозит оказаться хуже второй из-за более заразной мутации вируса. Эксперты назвали топ-10 инновационных технологий, которые изменят жизнь

Браун отметил, что со вторника все пассажиры, совершающие полеты в Германию, в обязательном порядке будут сдавать тест на коронавирус. "Пассажир будет попадать в возвращающийся в Германию самолет только при отрицательном тесте", — сказал он.

Ранее в ФРГ продлили карантин до 18 апреля. За все время в Германии зафиксировали более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 75,8 тысячи пациентов с подтвержденным COVID-19.