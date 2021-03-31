МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. В России зарегистрирована первая в мире вакцина, предназначенная для профилактики COVID-19 у пушных зверей, собак и кошек, зарегистрирована в России, сообщается на сайте Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора при Россельхознадзоре.

Препарат был назван "Карнивак-Ков". Его разработкой занималось подведомственное Россельхознадзору ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ"). Тесты проходили на собаках, кошках, песцах, норках, лисах и прочих животных. Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков отметил, что результаты исследования лекарства доказали его безвредность. Антитела в итоге выработались у 100% привитых зверей.

"Она (эта вакцина — прим. ред.) является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных", — отметил он.

Савенков добавил, что то, на какой срок вырабатываются антитела к коронавирусу после прививки, Россельхознадзор все еще изучает.

"На сегодняшний день этот показатель составляет не менее 6 месяцев. Уже в апреле может быть запущено массовое производство вакцины на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных", — объяснил он.

Ранее директор научного центра им. Н.Ф. Гамалеи, где была разработана вакцина от коронавируса "Спутник V", Александр Гинцбург предупредил, что заражение коронавирусом среди сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом пандемии. В связи с этим вокруг людей будут постоянно присутствовать очаги инфекции, которая при этом будет эволюционировать, подчеркнул он.

При этом опрос, проведенный сервисом по поиску работы SuperJob, показал, что только по 5% владельцев кошек и собак готовы привить своих питомцев. Однозначно против этого высказались 41% и 43% из них.