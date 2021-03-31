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С 1 апреля в России обновятся цены на сигареты
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С 1 апреля введут единую минимальную цену (ЕМЦ) табачной продукции, которую Министерство сельского хозяйства рассчитывает, основываясь на минимальной ставке акциза на единицу... ПРАЙМ, 31.03.2021
сигареты, табак, новости, экономика, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля введут единую минимальную цену (ЕМЦ) табачной продукции, которую Министерство сельского хозяйства рассчитывает, основываясь на минимальной ставке акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Об этом сообщает РИА Новости.
В целом данное нововведение призвано помочь избавиться от "скрытых" скидок на табак. По мнению депутатов, цена, ниже которой запрещается продавать сигареты в розницу, должна быть одна и рассчитываться в порядке, утвержденном государством.
С 1 апреля продавать табак дешевле 107,78 рублей за одну пачку сигарет из 20 штук будет считаться противозаконным и нелегальным. То есть в России цена одной пачки табака начнет формироваться на базе акциза за 1000 штук сигарет, повышающего коэффициента 1,4 и ставки НДС. В результате всех этих расчетов выходит, что на протяжении нынешнего года минимальная цена пачки сигарет уже будет составлять 107,78 рубля. Остальная масса всей табачной продукции, которая будет реализовываться по меньшей стоимости, будет считаться нелегальной.
Как отмечает "МК", сейчас ведущие российские экономисты придерживаются мнения, что уже в 2022 году минимальная цена одной пачки сигарет должна вырасти до 111,98 рубля. Безусловное увеличение стоимости сигарет теперь входит в программу всеобщей борьбы с курением.