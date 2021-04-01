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Эпидемиолог назвал сроки окончания эпидемии COVID-19 в России
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Активное распространение коронавируса в России может закончиться к августу. К этому сроку в стране будет сформирован достаточный иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой... ПРАЙМ, 01.04.2021
эпидемия, covid-19, коронавирус, новости, здоровье, общество
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Активное распространение коронавируса в России может закончиться к августу. К этому сроку в стране будет сформирован достаточный иммунитет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.
"Думаю, летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Эпидемия в России может закончиться к августу, многие будут иметь иммунитет", — отметил он.
Потенциал COVID-19 значительно уменьшится летом, в том числе, благодаря его сезонности, отметил ученый. Тем не менее, Малеев предупредил, что по этой же причине некоторый подъем заболеваемости ожидается осенью: люди начнут возвращаться из отпусков и будут чаще контактировать друг с другом.