МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Во время весенних паводков рекомендуется с особенной осторожностью относиться к употреблению водопроводной воды, потому что в ней могут содержаться болезнетворные бактерии. Об этом сообщает RIDUS.RU со ссылкой на мнение валеолога, терапевта Надежды Чернышовой. Стало известно, сколько ненатуральной "молочки" съедают россияне за год

Она подробно рассказала о самых эффективных дополнительных способах очистки водопроводной воды, развеяла миф о том, что кипяченная вода является "мертвой" и опасной для здоровья, а также предупредила, к чему приведет регулярное употребление воды из-под крана.

Так, по словам врача, если здоровый человек изредка пьет воду из-под крана, ничего страшного с ним не случится, однако если делать это постоянно, то в организме накопятся соли кальция и железа, что приведет к отравлению организма и тяжелым последствиям.

Чернышова отметила, что "прежде всего это может быть небезопасно в отношении вредных бактерий. Если недостаточно хорошо работают фильтры, то могут болезнетворные бактерии попасть в воду и можно заболеть какими-то инфекционными заболеваниями. Такое иногда случается, в нашей стране иногда во время весеннего паводка бывает, что очистные сооружения не справляются. Кроме того, лишнее количество минералов — того же железа или кальция — может приводить к тому, что организму будет трудно справляться с фильтрацией и инактивацией этих веществ. Для человека с больными почками такая вода будет вредна. Здоровый человек может не пострадать, если будет пить такую воду изредка".

Врач подчеркнула, что рассуждения о том, что кипячение воды приводит к тому, что она становится "мертвой" и вредной для здоровья, не имеют под собой медицинского обоснования.

"Кипячение убивает микробы — больше ничего, может быть, еще немного осаживает соли кальция в воде. Кипячение просто обеззараживает, но не меняет жесткость воды, не убирает лишнее железо. Чтобы задержать ненужные минералы и вредные примеси — для этого и есть фильтры. Наверное, чистая родниковая свежая вода может быть полезнее кипяченой, я этого не отрицаю. Но с медицинской точки зрения, с врачебной кипяченая вода не является вредной", — объяснила она. Диетолог рассказал, какой популярный напиток опасен для организма

Наиболее надежным способом очистки водопроводной воды доктор считает домашние фильтры. Чернышова рассказала, что в свое время она общалась с сотрудниками Мосводоканала, с отделом по контролю качества, и они очень убедительно, с цифрами и примерами, доказали, что в Москве можно пить воду из-под крана, холодного крана. "Оттуда идет очищенная в достаточной степени вода, которая пригодна для питья без дальнейшей обработки. Но это я знаю только о Москве. В основном я рекомендую дополнительно фильтровать воду. Варианта два: либо это кувшин, либо это домашний фильтр, который ставится на трубу. В фильтрах главное — вовремя менять картридж, иначе вместо пользы от фильтра будет только вред", — сказала она.

По словам Чернышовой, можно употреблять бутилированную воду, но это недешево, к тому же нередко попадается подделка, когда в тару набирают обычную водопроводную воду, а продают ее как очищенную и минерализованную.