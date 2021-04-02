МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Многие люди задаются вопросом, могут ли "неправильный" метаболизм и "широкая кость" помешать процессу похудения. Ответы на эти вопросы дал в своем интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как можно похудеть

"Надо говорить не столько о "быстром" или "медленном" метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии. Ещё есть одно понятие — так называемый пластичный метаболизм, когда обмен веществ очень легко переключается с накопления энергии на расход. Бывает, что человек очень часто хочет есть и не может тратить накопленную энергию. А есть люди, которые легко выдерживают длительные паузы между приёмами пищи, могут поесть один-два раза в день, и им хватает", — отметил эксперт.

Диетолог подчеркнул, что людям с высоким расходом энергии и пластичным метаболизмом похудеть легче.

По мнению Гинзбурга, самый простой способ стимулировать метаболизм — это полноценный сон и расширение двигательной активности: прогулки, оздоровительная ходьба, домашние упражнения. Кроме того, могут помочь массажные водные процедуры, например душ с лёгким контрастированием.