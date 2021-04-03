МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Завтрак традиционно считается одним из наиболее важных приемов пищи, но, если человек привык к иному распорядку дня и не имеет проблем со здоровьем, заставлять себя завтракать не нужно, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. Диетолог посоветовал, как эффективно бороться с лишним весом

"Завтрак традиционно считается одним из наиболее важных приемов пищи. Последние исследования показывают, что регулярное питание важно для организма. Однако если вы привыкли к иному распорядку дня, питаетесь регулярно, имеете нормальную массу тела и не имеете проблем со здоровьем, вы можете не заставлять себя завтракать насильно, если вы к этому не привыкли", — рассказала Стародубова.

По ее словам, завтраки должны быть сбалансированными и разнообразными, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами: белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Существует множество полезных и вкусных блюд, простых и быстрых в приготовлении, которые можно подать на завтрак.

"Например, каша из цельнозерновых, не полностью обмолоченных круп — гречневой, овсяной, пшенной, пшеничной; различные молочные продукты пониженной жирности — творог, йогурт, ряженка, нежирные сорта сыра; блюда из яиц — омлет и так далее. К приведенному выше ассортименту блюд следует добавить порцию овощей и фруктов. Так, творог можно приготовить со свежей зеленью или ягодами, кашу дополнить фруктами и орехами, а омлет различными овощами — сладким перцем, брокколи, шпинатом, цуккини. В меню завтрака прекрасно впишется также овощной или фруктовый салат", — уточнила врач.

Стародубова рассказала, что можно рекомендовать все способы приготовления пищи, кроме жарения. Помимо отваривания или приготовления на пару также можно использовать запекание, тушение или приготовление на гриле.