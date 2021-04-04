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В России резко выросло число желающих вакцинироваться
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Количество желающих пройти вакцинацию россиян резко увеличилось, прививаться важно особенно перед весной и летом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Количество граждан,... ПРАЙМ, 04.04.2021
татьяна голикова, вакцинация, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мар — ПРАЙМ. Количество желающих пройти вакцинацию россиян резко увеличилось, прививаться важно особенно перед весной и летом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось… Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", — сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 1".
Голикова, которая сама сделала себе прививку, отметила, что это не больно и не страшно.
Почти две недели назад президент России Владимир Путин сообщил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после первой прививки у главы государства не было никаких побочных симптомов.