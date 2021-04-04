ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мар — ПРАЙМ. Количество желающих пройти вакцинацию россиян резко увеличилось, прививаться важно особенно перед весной и летом, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Число случаев COVID-19 в России выросло на 8 817

"Количество граждан, желающих пройти вакцинацию, резко увеличилось… Поэтому надо прививаться, чтобы поберечь себя и своих близких, особенно в преддверии весенне-летнего сезона", — сказала Голикова в эфире телеканала "Россия 1".

Голикова, которая сама сделала себе прививку, отметила, что это не больно и не страшно.

Почти две недели назад президент России Владимир Путин сообщил, что привился от коронавируса одной из российских вакцин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, после первой прививки у главы государства не было никаких побочных симптомов.