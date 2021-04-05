МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Автор книги о борьбе с нарушениями сна, американский невролог Крис Уинтер дал несколько советов как быстрее засыпать и лучше высыпаться, пишет журнал Men's Health. В даркнет слили базу данных с заявками на кредит в банке "Дом.РФ"

По мнению эксперта, людям, кто страдает бессонницей, нужно понизить температуру в спальне на несколько градусов. Он считает, что прохлада помогает уснуть и спать дольше.

"Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму", — отмечает он и добавляет, что в действительности это не так.

Уинтер также перечислил несколько методов улучшения сна:

физические упражнения,

сокращение употребления алкоголя,



медитация.



Также эксперт советует засыпать и пробуждаться всегда в одно и то же время.

"Наличие постоянного графика сна помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — подытожил он.