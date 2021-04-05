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Эксперт назвал способ быстрее засыпать и лучше высыпаться
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Автор книги о борьбе с нарушениями сна, американский невролог Крис Уинтер дал несколько советов как быстрее засыпать и лучше высыпаться, пишет журнал Men's Health. По мнению... ПРАЙМ, 05.04.2021
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МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Автор книги о борьбе с нарушениями сна, американский невролог Крис Уинтер дал несколько советов как быстрее засыпать и лучше высыпаться, пишет журнал Men's Health.
По мнению эксперта, людям, кто страдает бессонницей, нужно понизить температуру в спальне на несколько градусов. Он считает, что прохлада помогает уснуть и спать дольше.
"Есть расхожее мнение, что любые проблемы со сном можно исправить, если купить матрас получше, подушку помягче, высокотехнологичную пижаму", — отмечает он и добавляет, что в действительности это не так.
Уинтер также перечислил несколько методов улучшения сна:
- физические упражнения,
- сокращение употребления алкоголя,
- медитация.
Также эксперт советует засыпать и пробуждаться всегда в одно и то же время.
"Наличие постоянного графика сна помогает мозгу понять, когда наступает время спать", — подытожил он.